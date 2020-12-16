رئيس مكافحة العدوى: «الفيس شيلد» لا يغني عن الكمامة للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأحضان والقبلات، وخاصة في فصل الشتاء، مشددة على أنه يجب التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة لتجديد الهواء وتقليل فرص نقل العدوى.

وأضافت «عبده»، خلال حوارها مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن «التواجد في مكان واحد يساعد بشكل كبير على انتشار فيروس كورونا، ويعتبر هذا الأمر أحد أهم مسببات زيادة الإصابات، وبالتالي فإننا يجب علينا أن نحد من الزيارات العائلية، وغسل اليدين بالماء والصابون والحفاظ على ارتداء الكمامة، كما أن (الفيس شيلد) لا يغني عن الكمامة».

وتابعت: «يجب أن نطهر الكمامة القماشية بعد خلعها يوميا وذلك بالمياه والكلور، ويجب أيضا الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكة وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة».

وأشارت إلى أنه لا ينصح بإرتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، لكن ينصح بممارستها في مكان طلق ومفتوح ومراعاة أن تكون المسافة لا تقل عن متر واحد بين أي شخص آخر.

وشددت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، على ضرورة عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي، وأن يستخدم المرضى دورة مياه خاصة بهم وفتح نوافذ الغرف التي يقيمون بها.

523 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 523 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، و 6966 حالة وفاة.