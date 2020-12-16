الصحة: زيادة إنتاجية الأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

قدّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضا بشأن آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبيانا بالحالات التي تعافت وخرجت من المستشفيات، والحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخرا، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات الأعلى إصابة بكورونا، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضا، كما تطرقت إلى نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.

وتناولت الدكتورة هالة زايد، الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحة أنّ العمل جار لرفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وفيما يتعلق بالاستهلاك اليومي للأكسجين السائل، أوضحت الوزيرة أنّ معدل الاستهلاك اليومي ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وجرى العمل على توفير هذا الفارق الذي يقدر بـ100 ألف لتر، إلى جانب توافر زيادة في الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يوميا، كاحتياطي للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنّ العمل جار لزيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبي، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة، لضمان توفيره في كل محافظة يوميا وعدم التأثر بأي ظروف انتقال بين المحافظات.