خامنئي يظهر اليوم للمرة الأولى منذ شائعات تدهور صحته

يظهر المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ الشائعات التي تحدثت عن تدهور صحته.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأنه «على أعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، سيستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القادة، وأسرة الشهيد سليماني».

وكانت مجلة «نيوز ويك» الأمريكية قد زعمت يوم السبت الماضي، أن «خامنئي نقل سلطاته إلى ابنه مع تصاعد المخاوف بشأن تدهور صحته»، كما أشار الصحفي الإيراني محمد مجيد، في تغريدة على تويتر، إلى أن خامنئي سلّم السلطة لابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف على دوائر أمنية واستخباراتية في إيران.

وزعم الصحفي المختص بالشأن الإيراني، أنه «كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع خامنئي، يوم الجمعة الماضي، لكن الاجتماع ألغي بسبب تدهور الوضع الصحي لخامنئي» وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

فيما ردت السلطات الإيرانية، للمرة الأولى، يوم الإثنين الماضي، على هذه التقارير. ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن مسؤول مقرب من خامنئي، نفيه للشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية لخامنئي.

يبلغ علي خامنئي من العمر 81 عاما، ويتولى أعلى منصب في إيران، المرشد الأعلى لإيران، منذ عام 1989، بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وكان يعاني من مشاكل صحية في الماضي، وفي عام 2014 أجرى جراحة في البروستاتا في أحد مستشفيات العاصمة طهران.