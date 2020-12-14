إيران تجهز لقاحا لكورونا في يوليو المقبل

ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أنّه إذا كانت نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا الإيراني إيجابية في يناير المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ الحقن والاستخدام العام للقاح في يوليو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، الدكتورة سيما السادات لاري، في تصريح صحفي، على هامش اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة مازندران بشمال إيران: "تنشط حاليا 4 شركات محلية في إنتاج لقاح كورونا الإيراني، وسيبدأ استخدام منتجات الشركة في مرحلة التجربة السريرية للقاح في أوائل شهر يناير المقبل".

وأضافت لاري: "إذا كانت نتائج التجربة السريرية للقاح الإيراني إيجابية، فمن المتوقع استخدامه في أوائل شهر يوليو على المصابين المعرضين لخطر كبير".

وقالت نائبة وزير الصحة، إنّه إضافة لمتابعة استلام اللقاح من كواكس "برنامج لقاح ضد كورونا العالمي تقوده منظمة الصحة العالمية ويضم نحو 186 دولة بما في ذلك إيران"، تجري الاستشارات لشراء لقاحات من ثلاث دول أخرى.

وأعلنت لاري، أنّ الدول التي تتابع وزارة الصحة الإيرانية معها شراء لقاح ضد "كوفيد 19" شملت الهند وروسيا والصين، وقالت إنّ هناك مشاكل في تبادل العملات لشراء هذه اللقاحات، وحتى دفع رسوم مشاركة إيران في كواكس، بفعل العقوبات الأمريكية.

وتابعت المتحدثة الإيرانية: "رغم المشاكل الرئيسية لصرف العملات لشراء اللقاحات، فإنّ وزارة الصحة ستتابع الموضوع بالتعاون مع بعض الجهات، وفي الأيام الأخيرة صدرت تقارير واعدة لاستكمال الاستشارات لشراء اللقاحات".