5 معلومات عن الطفل «يوسف» المرشح لمشيخة الطريقة المحمدية الشاذلية

حاله من الترقب يعيشها مريدو الطريقة المحمدية الشاذلية منذ رحيل الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم ورائد العشيرة المحمدية، قبل أكثر من شهر حيث ينتظرون تعيين "شيخ الطريقة" المنصب الذي لا يزال خاليًا، وسط تنافس طرفين عليه، هما العميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل، نجل شقيق مؤسس العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية الشيخ محمد زكي إبراهيم، الذي بايعه مريدون بالطريقة، والطفل يوسف حفيد الشيخ زكي إبراهيم.

أبرز المعلومات عن يوسف حفيد الشيخ زكي إبراهيم

- نجل ولاء عصام الدين نجل شقيق الشيخ نور

- هو أكبر أحفاد الشيخ زكي إبراهيم من الأولاد على قيد الحياة.

- قدمت أمانة الطريقة المحمدية الشاذلية أوراق تقديمه لخلافة الطريقة على أن يعين عليه وصي.

- قالت مصادر من داخل الطريقة في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه يبلغ من العمر نحو 14 عاما.

- كان والد يوسف وهو ولاء عصام الدين هو المرشح لخلافة الطريقة لكنه لم يعيين نظرا لحالته الصحية وعين الشيخ نور الدين بدلا منه.

وأوصى العارف بالله الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، أن "تكون الريادة والمشيخة في بيته وأبنائه ما دام فيهم ولد صالح وإن صغرت سنه"، وأن هذه الوصية تهدف إلى الحفاظ على اسم الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم رضي الله عنه، وأرضاه وعن أهل السلسلة النورانية والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله"، حسب بيان أمانة الطريقة المحمدية الشاذلية.

وينظم قانون الطرق الصوفية تعيين شيوخ الطريقة، ونص القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية على:

مادة 28: يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ، وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها، ويتولى مسؤولياته في الإشراف على شؤون طريقته مستقلا عن باقي مشايخ الطرق الصوفية.

مادة 29: يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:

1- أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

2- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

3- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

4- أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.

5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح.

‏6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ‏ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل.

الأولوية لشغل منصب شيخ الطريقة

تنص المادة 30، على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى :

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، فإذا كان هذا الابن قاصرا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلا له حتى يبلغ سن الرشد، ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.. إلخ.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(ج) ذوو قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.