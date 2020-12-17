دعاية انتخابات اتحادات الطلاب تنطلق اليوم ولمدة 3 أيام 

تبدأ، اليوم، الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية ولمدة 3 أيام، بمختلف كليات الجامعات الحكومية والخاصة، على أن تنطلق الجولة الأولى للانتخابات الأحد المقبل من التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً، ويتم الفرز بعدها وإعلان النتائج، فيما اتخذت الجامعات عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحظرت الجامعات استخدام الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية، أو استخدام الشعارات السياسية والحزبية، ومخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية، أو لصق أي أنواع للصور والدعاية على جدارن الكليات والجامعة والقاعات والمحاضرات، وعدم استخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي منعاً لتأثيرها على سير انتظام المحاضرات، وعدم استخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية.

الجامعات: محظور ستخدام الشعارات الدينية والسياسية والحزبية ومكبرات الصوت

وأوضحت لائحة الاتحادات الطلابية، أنه سيتم استبعاد كل مرشح يخالف جميع القرارات بشأن المحظورات في الدعاية الانتخابية، موضحة أن حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية للاتحادات الطلابية، تشمل كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة.

وفي سياق مختلف، كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ المجلس سيعقد اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بمقر الجامعة البريطانية في مدينة الشروق.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه من المقرر مناقشة استعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بأي مرض، مضيفا أنّ المجلس سيناقش آليات تطبيق التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، بدءا من التيرم الثاني، والآليات والطرق الواجب توافرها من أجل التطبيق التجريبي من عدمه لإطلاق الموقع وبدء العمل به.