الجامعات: تأجيل امتحانات التيرم الأول للطلاب المصابين بكورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية المشددة لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، منوهين بأنه لا توجد نية لتأجيل موعد الامتحانات لجميع الفرق الدراسية أو استبدالها برسائل بحثية، معلنين تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بكورنا لوقت لاحق، بعد تعافيهم بكامل درجاتهم.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن خطط امتحانات العام الدراسي الجاري، تم الانتهاء من وضعها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أنه سيتم تأجيل امتحانات جميع المصابين والمشتبه بهم بكورونا بكامل درجاتهم، مؤكداً أنه تم التنبيه على جيمع الكليات، بوضع جداول الامتحانات التي تحقق التباعد الاجتماعي، ما يسهم في الحد من انتشار كورونا.

وأضاف نجم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العمل يجرى على قدم وساق للتجهيز الكامل للامتحانات، وفقا للخطة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه تم ترحيل امتحانات الميد تيرم لعدد من الطلاب تم الاشتباه بهم أثناء فترة الامتحانات.

رئيس جامعة المنيا: التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وضعت خطتها الكاملة لتطبيق الامتحانات للفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات لجميع الفرق الدراسية، موضحاً انه سيتم التأكيد على جميع الكليات بضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي كاملاً بين الطلاب في توزيع أماكنهم بلجان الامتحانات، فضلاً عن التشديد على الإلتزام بإرتداء الكمامة .

وأوضح رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم تأجيل الامتحانات لأي طالب بالجامعة يكون مصابا بكورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك الطلاب التي يتم الاشتباه بهم أثناء انعقاد الامتحانات، وإحالتهم للمستشفيات، للتأكد من إصابتهم من عدمه، موضحا أن الطالب المشتبه بإصابته بكورنا في إحد المواد الدراسية وثبوت سلبية إصابته بكورونا، سيتم تأجيل امتحانه بنفس الدرجة.