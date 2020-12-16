نفوق ثاني دولفين خلال 48 ساعة بالبحر الأحمر.. ومطالب بتسيير دوريات

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، نفوق دولفين من نوع الأنف الزجاجي، حيث عُثر عليه طافيًا بالقرب من أحد الشواطئ وفي حالة سيئة، وقد تكون من إصابته جراء اصطامه بأحد المراكب بالبحر الأحمر.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، إنَّ اللجنة التي شكلتها وزارة البيئة لمعرفة أسباب نفوق الدولفين، كشفت أنَّه من نوع الدولفين ذو الأنف الزجاجي وغير مدرج على القوائم المهددة بالخطر.

وطالب رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر بتكثيف دوريات المرور على المراكب السياحية والصيادين والتعاون مع الجمعيات العاملة بالبحر الأحمر لعقد جلسات توعية دورية للصيادين والعاملين بالأنشطة البحرية لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث، والتي تضر بالبيئة البحرية ومواردها من أسماك وشعاب مرجانية .

كما دعا إلى تفعيل عمل شبكات حماية للمركبات حتى لا تتسبب مراوحها في خسائر ضخمة للأحياء البحرية التي تعتبر مصدر دخل اقتصادي لمصر نخسرة بخسارة تلك الكائنات

يُذكر أنَّ سواحل مدينة الغردقة، قد شهدت نفوق دولفين كبير الحجم، أمس، وحملته الأمواج إلى الشاطئ في حالة متعفنة؛ حيث تمّ دفنه منذ يومين في أحد المناطق الجبلية بالتعاون مع معهد علوم البحار نظرًا للعثور عليه في حالة متعفنة.

كما شهدت مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر أكتوبر الماضي، العثور على حيوان ذكر لعروس البحر المهدد بالانقراض نافقًا على أحد شواطئ مرسى علم، بسبب اصطدام أحد محركات لنش سياحي، ما أدى إلى إصابته ونفوقه.

وجرى العثور في الشهر نفسه على سرب نافق يحوي 11 دولفينًا من نوع الدولفين ذو الأنف الزجاجي غير نادر في نفس المنطقة، حيث أثبت التقرير الأولي لفحص أسماك الدولفين نفوقها وتحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية.