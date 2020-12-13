العثور على دولفين نافق على شواطئ الغردقة: أصيب من شباك صيد

شهدت سواحل مدينة الغردقة، نفوق دولفين كبير الحجم، أمس، وحملته الأمواج إلى الشاطئ في حالة متعفنة؛ حيث تم دفنة صباح اليوم في أحد المناطق الجبلية بالتعاون مع معهد علوم البحار نظرا للعثور عليه في حالة متعفنة.

علق بشباك الصيد وعجز عن التنفس

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر: "كشفت اللجنة التي شكلتها وزارة البيئة لمعرفة أسباب نفوق الدولفين وهو من نوع الدولفين ذو الأنف الزجاجي وغير مدرج على القوائم المهددة بالخطر، حيث يوجد في البحر الأحمر سرب به أكثر من 300 دولفين من نفس النوع".

وأضاف: "وجدنا علامات لشباك صيد حول جسده ومن الواضح أنه علق بأحد شباك صيد الصيادين، والتي تتم بطريقة غير شرعية في أماكن ممنوع بها الصيد، وكانت نتيجة ذلك عجزه عن التنفس حيث تخرج الدلافين إلى سطح المباة كل فترة للتنفس، وتسبب ذلك في نفوقة ومن ثم جرفته الأمواج إلى الشاطئ".

وأخذ معهد علوم البحار عينات منه لدراستها ومعرفة أسباب النفوق ودفنة لتعفنة وطالب الطيب وزارة البيئة والجمعيات العاملة فيها بعقد جلسات توعية دورية للصيادين والعاملين بالأنشطة البحرية لتجنب تكرار مثل تلك الحوادث، والتي تضر بالبيئة البحرية ومواردها من أسماك وشعاب مرجانية.

يذكر أن منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر قد شهدت أكتوبر الماضي العثور على حيوان ذكر لعروس البحر المهدد بالانقراض نافقا على أحد شواطئ مرسى علم، بسبب اصطدام أحد محركات لنش سياحي، ما أدى إلى إصابته ونفوقه.

كما تم العثور في نفس الشهر على سرب نافق يحوي 11 دلافين من نوع الدولفين ذو الأنف الزجاجي غير نادر في نفس المنطقة، حيث أثبت التقرير الأولي لفحص أسماك الدولفين نفوقها وتحلل أنسجتها وصعوبة توجيهها لأحد المراكز البحثية.