عاجل.. الحكومة تدرس توقيع غرامة فورية لعدم الالتزام بالكمامات

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية للحكومة، بدراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً، ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وكان "مدبولي" قد ترأس منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث جرى استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكلّف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وتضم الإجراءات التي أقرتها الحكومة ضرورة ارتداء الكمامات في المنشآت ووسائل النقل.