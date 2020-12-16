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محمود مسلم

عاجل.. السيسي: تشاورت مع محمد بن زايد في قضايا مشتركة

كتب:

نعيم أمين
05:07 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
السيسي يستقبل محمد بن زايد

السيسي يستقبل محمد بن زايد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، في زيارته إلى مصر، الذي غادر إلى دولة الإمارات العربية قبل قليل. 

وقال السيسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وتشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».

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