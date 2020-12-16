جامعة بني سويف بعد توجيه السيسي بعلاج «شروق»: لا تحتاج تدخلا جراحيا

كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نتيجة التقرير الطبي الخاص بالطفلة شروق مصطفى محمد شمردن، والتي تعاني من ثقبين في القلب، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة بالمستشفى الجامعي ببني سويف.

وقال رئيس الجامعة، إنه عقب احتجاز الطفلة بالمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وأشعة «إيكو» وعرضها على فريق طبي مرتين، حيث أقر أعضاء الفريقين بأن الثقب الأول أُغلق أما الثاني فالأفضل له المتابعة العلاجية فقط وتركه يُغلق طبيعيُا من تلقاء نفسه.

وتابع: كان هناك مقترحًا بإجراء قسطرة وتركيب جهاز لسد ثقب القلب، وكانت المستشفى في طريقها لتوفير ذلك الجهاز من الشركة الموردة، قبل أن يأتي قرار الكونسلتو الطبي بالمتابعة العلاجية فقط وترك الثقب يغلق من تلقاء نفسه، خاصة أن الطفلة في سن صغيرة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتوجه محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى الطفلة في المستشفى أثناء خضوعها للفحوصات، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة، والتي كانت محل الاهتمام والرعاية على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسلم المحافظ هدية للطفلة شروق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعما وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنانه على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف، للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم، حتى إجراء العملية وتماثلها للشفاء.