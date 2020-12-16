دبلوماسي سابق: 24 لقاء بين السيسي وبن زايد دليل على قوة علاقات البلدين

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات شراكة ونموذج للتعاون البناء، بما يعزز العمل العربي المشترك.، ويخدم مصالح الشعوب العربية، وجرى وضع حجر أساس متين لهذه العلاقات، على يد الشيخ زايد آل نهيان، ووقوف الإمارات إلى جانب مصر، عندما قال «آل نهيان»، إن النفط ليسا أغلى من دماء العرب المصريين، واللقاء الذي جرى اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو اللقاء الـ24، وهذا يدل على متانة وقوة العلاقات.

وأضاف عبدالحكم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات دعمت ثورة 30 يونيو، ودعمت الاقتصاد المصري، والعلاقات بين البلدين متميزة للغاية في المجالات كافة، والسياسة الخارجية بينهما شهدت تنسيقا كاملا في كل القضايا، الليبية واليمنية والسورية، والقضايا الأخرى، وهناك تطابق كامل بين البلدين.

وتابع مساعد وزير الخارجية السابق، بأن الرئيس السيسي، أكد في العديد من المواقف أن أمن الخليج من أمن مصر، مشيرا إلى أن إرادة قادة البلدين تهدف إلى التنسيق والتشاور في القضايا المختلفة.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في وقت مهم، نظرا للتوترات الموجودة في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب، وأيضا التنسيق والتعاون في مجال أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، موضحا أن الإمارات أرسلت إلى مصر 50 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا.

وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من أول الدول التي تستثمر في مصر، بحوالي 10 مليارات دولار، وعدد الشركات الإماراتية وصلت إلى 1141 شركة إماراتية، وتحرص على العمل في المشروعات القومية، موضحا أن «السيسي» له مكانة كبيرة في الإمارات، والشيخ محمد بن زايد، له مكانة كبيرة في مصر، والطرفان يعملان على تطوير العلاقات بينهما.