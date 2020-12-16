السودان يبحث إمكانية استئناف الدراسة بالجامعات إلكترونيا بسبب كورونا

رأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، اجتماعًا للجنة لمتابعة تنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بإمكانية استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة عبر التعليم الإلكتروني في ظل انتشار جائحة "كورونا" في موجتها الثانية.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، السبل المثلى للتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل وضع خطة تنسيقية ورفعها لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية المقبل لمناقشتها وإصدار القرارات والتوصيات للأزمة بشأنها.

وأكد الاجتماع حرص اللجنة وإدارات الجامعات علي سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي من خلال الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الصحية.