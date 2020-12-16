جونسون يطالب البريطانيين بمراجعة خططهم للاحتفال بالأعياد بسبب كورونا

حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على مراجعة خططهم للاحتفال بالأعياد بسبب كورونا، قائلا: "نشهد ارتفاعا مقلقا لإصابات كورونا في بعض مناطق البلاد"، وقا لما نشره موقع "العربية"، في نبأ عاجل.

وطالب جونسون البريطانيين بعدم التجمع بأعداد كبيرة باحتفالات السنة الجديدة.

وبدأت بريطانيا، اليوم، فرض إجراءات جديدة خاصة بعد اكتشاف سلالة جديدة من "كورونا" في البلاد، تدخل عدد من المناطق منها العاصمة لندن المستوى الرابع من قيود مكافحة الجائحة، وسيتم إغلاق الحانات والمطاعم باستثناء التوصيل والوجبات الجاهزة وسيتم أيضًا إغلاق معظم أماكن الترفيه الداخلية وكذلك الملاعب الرياضية.

بينما اعتمدت الحكومة استراتيجية "فقاعات عيد الميلاد" خلال فترة الأعياد، فقررت الحكومة فتح نافذة صغيرة للسماح للناس بالاحتفال بعيد الميلاد، لن تكون هناك قيود على السفر في الأماكن التي لا تخضع للمستوى الرابع، ومع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاختلاط محدود، حيث تقتصر التجمعات على ثلاث أسر كحد أقصى في معظم أنحاء المملكة المتحدة أو ما يصل إلى ثمانية أشخاص في اسكتلندا، وفقا لما نشرته شبكة "BBC".

انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، في 8 ديسمبر الجاري، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا.

وأصبحت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أول دولة تصرح باستخدام لقاح "فايزر-بايونتك" في حالات الطوارئ.وفي التفاصيل، قام 50 مستشفى في إنجلترا، إلى جانب مستشفيات أخرى في اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية درّبت كوادرها واستعدت لبدء أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا، حيث وصلت 800 ألف جرعة لقاح "فايزر-بايونتيك" المرخّص من هيئة تنظيم الدواء إلى المستشفيات.

وتتطلع الحكومة إلى أن يُعيد بدء حملة التطعيم الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع حلول فصل الربيع المقبل، بانتظار الموافقة على لقاحي جامعة "وكسفورد استرازينيكا" و"موديرنا"، اللذين أثبتا فاعليتَهُما، ما قد يسرع تحصين أغلب الناس بما تعرف بمناعة القطيع، مع الالتزام بإرشادات منع نقل عدوى كورونا.