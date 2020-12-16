دبلوماسي سابق: قمة السيسي وبن زايد استثنائية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية الإماراتية، اليوم، استثنائية وتأتي لتكون أول قمة بين مصر والإمارات بعد جملة تطورات على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، فهي أول قمة بعد اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والإمارات.

تغيرات عربية وإقليمية

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية على فضائية extra news، أن الملفات الإقليمية تشهد تحركات وهناك محاولة للتوصل إلى حل للتعايش السلمي تشارك فيه الأمم المتحدة وقوى إقليمية وعربية، وكذلك هناك تغير في الإدارة الرئاسية في واشنطن خاصة أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كان له دور في تغيير في منطقة الشرق الأوسط بحسب رؤيته.

علاقات لم تشهد توترا

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «العلاقات المصرية الإماراتية تمتد منذ استقلال الإمارات في عام 1971 ومنذ هذا اليوم وحتى الآن العلاقات لم تشهد أي نوع من التوتر وبها مودة وتقدير من الجانبين والإمارات وقفت بجانب مصر في عام 2013 وخلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في عام 2015، والعلاقات تترسخ باستمرار وأحد السياسات الثابتة في الأجندة المصرية هي أن تكون علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي علاقة متميزة باستثناء دولة قطر التي معها مشكلات في الوقت الحالي».

تهديد للطاقة والماء

وأوضح «هريدي» أن هناك عنصرين يوجد تهديد لهما حاليا وهما الطاقة والمياه؛ وانضمام الإمارات إلى منتدى شرق المتوسط يثري أعمال هذا المنتدى الذي تحول إلى منظمة إقليمية، والإمارات ستدعم هذه المنظمة وسيعمل هذا على زيادة التعاون بين أعضاء المنظمة.

زيارة خاطفة لـ«بن زايد»

وزار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مصر في زيارة استمرت ساعات قليلة التقى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمصر الجديدة أوضح فيها انضمام الإمارات إلى منظمة غاز شرق المتوسط التي تضم مصر وقبرص واليونان.