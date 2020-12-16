ضبط 800 كيلو جرام «بهارات» منتهية الصلاحية في محل شهير بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، حملة على مخزن لمحل شهير بطنطا، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور طارق رحمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 800 كجم توابل «بهارات»، منتهية الصلاحية منذ يونيو 2018، ويتم الاستعداد لإعادة تعبئتهم بتواريخ جديدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر رقم 31554، جنح أول طنطا.

وقاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، يرافقه الأستاذ جمال هنيدي، مدير الإدارة، والأستاذ ياسر مراد، مدير الرقابة الإدارية بطنطا، ومفتشي التموين بالمديرية.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط 2 طن و200 كيلو سلعا غذائية منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل أحد متاجر السلع الغذائية الكبرى.

كان العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 2 طن و200 كيلو سلع غذائية «طحينة وجبن وملح طعام وزيت»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، مطروحة للبيع والتداول، بحوزة مالك متجر لتجارة السلع الغذائية، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبط 2 طن ملح ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص للأسماك المدخنة، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، بضبط 2 طن ملح طعام وأسماك مدخنة «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع أسماك مدخنة بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.