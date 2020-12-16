بعد الأراجوز والتحطيب.. تسجيل النسيج اليدوي بقوائم التراث العالمي

نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل لـ التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة ووزارة الخارجية وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد «السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة»، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية التي انعقدت بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم الأربعاء، بحضور جميع الدول الأعضاء ومنهم 24 دولة لهم حق التصويت، حيث قاد دعم إدراج الملف المصري الدول العربية الأعضاء وهم المملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المغربية.

عبدالدايم: تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي إنجاز جديد لمصر

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو يعد إنجازا جديدا لمصر في مجال صون الهوية المصرية مما يساعد على الحوار بين الثقافات ومن شأنه رفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التي تتوارثها الأجيال وأكدت القيمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يضمها ملف النسيج اليدوي باعتباره جزء من التراث الجامع المساهم في الحفاظ على الطابع المميز للشخصية المصرية ومحفزا للاستمرارية في استلهام جذور الموروث الحضاري للمجتمع.

وأشارت إلى جهود وزارة الخارجية في مساندة ودعم ادارة هذا الملف الهام ووجهت الشكر للجمعية المصرية للمأثورات الشعبية برئاسة الدكتور أحمد مرسي على إعداد الملف للتسجيل علي قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي العالمي 2003 ولممثلين مصر في الاجتماع الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي والمستشار وائل عبدالوهاب ممثل وفد مصر باليونيسكو كما وجهت التحية والتهنئة لأهالي الصعيد الذين ابدعوا في الحفاظ على مفردات ارثهم الثقافي متمثلا في هذه العنصر الهام.