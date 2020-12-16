سفير مصر بالإمارات: مواطنو الدولتين بينهم علاقة حب فطرية وتاريخية

قال السفير شريف البديوي، سفير مصر في الإمارات، إن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وراسخة ونموذجية، وتمتد إلى عشرات السنين الماضية، حيث أن العلاقات بين الدولتين، مثالا ونموذجا يجب أن يحتذي به كل الدول في العلاقات بين بعضها البعض.

البديوي: العلاقات المصرية الإماراتية راسخة وممتده

وأضاف «البديوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما بين مواطني مصر والإمارات علاقة حب فطرية وتاريخية، كما أن الزيارات والتنسيقات في مختلف القضايا الأقليمية، تجري بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشكل دائم ودوري.

سفير مصر بالإمارات: مصر ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأوضح أن مصر هي دولة تعد من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما أن مصر والإمارات، يمثلا قوة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن التنسيق بين الدولتين، دائما يطال كل المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وهو المعهود في تلك العلاقة بين الدولتين، منذ سنوات عدة خلت.

وأكد أن التبادل التجاري بين الدولتين، في زيادة دائمة وبشكل مضطرد وملحوظ، حيث أنه بالرغم من ظروف العام الجاري، وانتشار فيروس كورونا فيه، غير أنه بشكل عام، فإن التجارة بين الدولتين، في زيادة ملحوظة، كما أن الشركات الإماراتية، دائما تحرص على الدخول للسوق المصري، باعتباره أحد أكبر الأسواق في المنطقة، كما يعمل على جذب عدد أكبر من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.