من طائرة مبردة لسيارة بثلاجة طبية.. رحلة اللقاح الصيني من الإمارات لمصر

مساء الخميس الماضي، استقبلت مصر الشحنة الأولى للقاح الصيني -سينو فارم- القادم من الإمارات العربية المتحدة، على متن طائرة خاصة، كدفعة أولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، في انتظار مزيد من الدفعات خلال الأيام المقبلة، لتكفي احتياجات المرحلة الأولى المقرر حصولها على اللقاح بحسب إعلان وزارة الصحة، وتشمل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة المهددة للمناعة وكبار السن.

وشرح مصدر بوزارة الصحة والسكان، لـ"الوطن"، رحلة اللقاح من الإمارات لمصر من حيث الناحية الطبية، قائلًا: "الشحنة التي وصلت مساء الخميس، وأي شحنة قادمة من اللقاح الصيني، ستأتي في طيارة مزودة بمبردات هواء لتوفير درجة حرارة المطلوبة لحفظ اللقاح، حيث درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية".

وتابع: " بجرد نزول الشحنة إلى مطار القاهرة، كانت هناك سيارات مُجهزة طبيا بثلاجات حفظ، شبيهة بالثلاجات الموجودة في مراكز التطعيم واللقاحات حيث جرى نقل الشحنة بداخلها، للحافظ عليها في نفس درجة الحرارة، حتى وصلت الشحنة إلى مقر هيئة المصل واللقاح، وجرى نقل اللقاحات للثلاجات الرئيسية"

الصحة : توزيع اللقاح بالمجان عن طريقنا

وقبل أيام، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللقاح لن يجري توزيعه إلا عن طريق وزارة الصحة، وبالمجان، والمرحلة الأولى ستخصص للفئات الأولى بالرعاية، ونتيجة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، يوجد حاليًا قاعدة بيانات قوية جدا عن حالة المصريين، ومن خلالها سيجري تحديد من هي الفئات الأولى بالرعاية، وبالنسبة للأطقم الطبية فهي التي تتواجد في مستشفيات الصدر والحميات والعزل.

وأشار إلى أنه في مرحلة متقدمة من الوارد إعطاء اللقاح للمدارس، والفارق بين الجرعة الأولى والثانية 3 أسابيع، لتحفيز الجهاز المناعي، ولعدم زيادة الحمل المناعي على المريض، وخلال تلك الفترة يلتزم المريض بالإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة، ويتبع الـ3 أسابيع دراسة الأجسام المضادة.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن الدراسات مازالت جارية بشأن مدة بقاء الأجسام المضادة بالجسم، وبشكل مبدئي ستكون أكثر من عام، ولكن تحديد إما أن يكون سنويا أو مدى الحياة لم تثبتها الدراسات حتى الآن.