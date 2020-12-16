طبيب مصري ببريطانيا: سلالة كورونا المكتشفة بإنجلترا أسرع انتشارا

قال الدكتور محب شلبي، استشاري وزميل الكلية الملكية ببريطانيا، إن وزير الصحة البريطاني أعلن أول أمس الأثنين، أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تم اكتشافها في جنوب إنجلترا، وفي مواجهة لجأت الحكومة في انجلترا لتطبيق أقصى درجات القفل في لندن وجنوب إنجلترا ككل، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بعد اكتشافهم لـ 1100 حالة مصابة بالفيروس الجديد، والمشكلة هنا أن هذه السلاسة تنتقل بشكل سريع جدا مقارنة، بالفيروس المعتاد الذي تعرفنا عليه والقادم إلى العالم من مدينة ووهان الصينية.

تحور للفيروس المعتاد

وأضاف «شلبي»، خلال لقائه عبر «skype»، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، «هذه السلالة تمثل تحور للفيروس المعتاد نفسه، أكسبه قدرة على الانتقال بسرعة جدا، وأكثر الأماكن التي ظهرا بها جنوب شرق إنجلترا، ولكن هذا لا يمنع من اكتشاف حالات إصابة في إنجلترا بشكل كامل».

التطعيمات المكتشفة يمكنها التعامل معها

وتابع: «التطعيمات الموجودة حتى الآن، بما فيها اللقاحات التي تستخدمها إنجلترا (فايزر) وغيره، يمكنها التعامل مع السلالة الجديدة، التي تنقل بسرعة كبيرة وبقدرة أكبر، ولن يحتاج العالم إلى اكتشاف لقاحات جديدة، وحتى الآن ليس هناك أي دليل يؤكد أن التطعيمات الموجودة لا يمكنها التعامل مع هذه السلالة».

نفس أعراض كورونا المعتادة

واستطرد: «ولا ينتج عنه أعراض إصابة مختلفة عن الأعراض المعتادة، التي أصبح الجميع يعلمها عن كورونا، ولكنه يحتاج إلى وقت أطول في المعامل التحليلية لاكتشاف هل هذا المصاب يحمل الفيروس المعتاد أو السلالة الجديدة».

إنجلترا بدأت التطعيمات

وأوضح أن عمليات التطعيمات بدأت قبل أيام في إنجلترا، بكبار السن وبالأخص الفئات العمرية فوق الـ80، المحبوسين منذ فترات طويلة في بيوتهم، وأكثر من 75% من هذه الفئة حصلوا على اللقاحات حتى الآن.