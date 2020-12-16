فحوصات وزير خارجية أمريكا في العزل سلبية بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن الوزير مايك بومبيو، دخل فترة عزل طبي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، بينما كانت الفحوص الخاصة به سلبية حتى الآن.

وتشير تقارير إلى أن بومبيو، لم يكن ملتزما بصورة كاملة باتباع القواعد المطلوبة للتباعد الاجتماعي الموصى بها من جانب خبراء الصحة العامة، وفي بعض المناسبات ظهر بدون ارتداء كمامة، إضافة إلى استضافته مؤخرا لبعض التجمعات الاحتفالية خلافا للقواعد الموضوعة.

وألغت الخارجية الأمريكية، حفلات استقبال على شرف الدبلوماسيين الأجانب كانت مقررة اليوم، ولم يظهر بومبيو، في حفل كان مقررا أمس الثلاثاء، وشهد حضور عدد قليل من المدعوين.

وأشار متحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن الوزير بومبيو، اختلط بأحد المصابين بفيروس «كوفيد ـ 19»، لكن فحوص بومبيو، نفسه جاءت سلبية، ووفقا لإرشادات مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، سيجري وضعه في العزل الطبي ومراقبة حالته عن كثب من جانب الفريق الطبي بالوزارة.