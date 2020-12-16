الأعلى للآثار: «وجدنا أول مومياء لشبل أسد ونمس ونسناس»

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحفائر التي جرى اكتشافها مؤخرا، كانت في منطقة سقارة صاحبة أقدم بناء حجري عرفته البشرية، وهو هرم زوسر المدرج، وحينها انتقل المصري القديم من البناء بالطوب اللبن، إلى البناء عبر استخدام الحجارة الضخمة.

وزيري: عملنا كمصرين في الاكتشافات وكان حظنا وافر

وأضاف «وزيري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى البحث عن الآثار الجديدة في أبريل عام 2018، وكان حينها الحظ جيد لأعلى درجة، حيث أنه كان يتواجد فرقة بحثية فرنسية، تقوم بالبحث عن الآثار، وخلفت ما يقرب من 9 متر ارتفاع «الرديم» الخاص بتلك الحفائر: «علمنا كمصريين ورفعنا وكان حظنا وافر جدا ولقينا مجموعة من المقابر تعود للدولة القديمة والحديثة وممياوات حيونية صغيرة الحجم».

وأوضح أن الموسم الثاني، تم العثور على كشف أثري هائل لمقبرة «واح تي»، وهو الكاهن المطهر المشرف على المعبد والقصر الملكي بـ65 تمثال منحوت، بداخل المقبرة ذاتها بألوان ونقوش بشكل رائع، تعود للأسرة الخامسة بأكثر من 4 الآف عام.

الأثار: كل الاكتشافات تم وضعها بالمتاحف

وأكد أن وزير السياحة والآثار، قرر عدم تخزين الاكتشافات الجديدة في المخازن، ولكن يجري عرضها في المتاحف، مثل متحف شرم الشيخ، الذي جرى فتحه، ومعه متحفين آخريين افتتحمها الرئيس عبدالفتاح السيسي دفعة واحدة.

وأشار إلى أنه عثر على مئات المومياوات الخاصة بالآلهة، و150 تمثال لقطة من خشب وبرونز ومعادن مختلفة، وفي النهاية، تم العثور على مومياء بطول 90 سم، وكانت مومياء شبل أسد صغير: «بشتغل في الآثار بقالي 30 سنة، وسألنا ذوى الخبرة الأكبر، ومحدش لقى مومياء لأسد حتى بكل دول العالم، وكمان لقينا نمس ونسناس».