رسوم دخول متحف شرم الشيخ للمصريين والأجانب: تبدأ من 20 جنيها

أكد أحمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، أن المتحف يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من السائحين والمصريين وطلاب المدارس على مدار أيام الأسبوع، وذلك خلال فترتين إحداهما صباحية بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة مساءً، والثانية مسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

وعن رسوم الدخول والتصوير الفوتوغرافي، قال مدير المتحف، إن الدخول مجاني للأطفال حتى 6 سنوات، وقيمة تذكرة الدخول للزائرين 40 جنيهًا، وللطلاب 20 جنيهًا، و20 جنيهًا للتصوير الفوتوغرافي، و10 جنيهات لحامل كاميرا التصوير (المصور).

وأوضح أن قيمة تذاكر الدخول تختلف بالنسبة للمصريين عن السائحين الأجانب، حيث تبلغ قيمة تذكرة السائحين 200 جنيه، ولطلاب المدارس الأجنبية 100 جنيه، و50 جنيهًا للتصوير، و20 جنيه للمصور.

وأشار مدير المتحف إلى أن المتحف استقبل عددًا من طلاب وطالبات مدرسة الرويسات الابتدائية، وقاموا بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنيات المتحفـ وابدى الطلاب إعجابهم بمعروضات المتحف خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، و"محاكاة المقبرة".

وأكد أنه يجري تقديم شرح مبسط لكل أثر يوجد في صالات العرض بشكل بسيط يتناسب مع سن الطلاب، وذلك من منطلق دور المتحف التثقيفي والتعليمي.

وأكد مدير المتحف، أنه يجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ يضم صالة عرض خاصة بكنوز أثرية من مقبرة توت عنخ أمون، مما كان له أثر فى جذب السائحين إليها، خاصة أن جميع الآثار التي تنتمي لمقبرة توت عنخ أمون تستهوي السائحين من مختلف جنسيات العالم، ويحتوي على 12 قطعة أثرية للملك توت عنخ أمون جرى عرضها في المتحف إلى جانب عرض قطع أثرية اكتشفت حديثًا تعرض لأول مرة وهي مومياء للقطط والصقور وبعض الحيوانات، بالإضافة إلي تمثال مكتشف حديثًا يعرض بقاعة العرض المتحفي ويخص ماري بتاع ملك من الدولة الحديثة.