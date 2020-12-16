«الوزراء»: اكتمال وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني الشهر الجاري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة اليوم فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم تتضمن أي شيء يخص الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة في المساجد، فلا يوجد قرارات يمس ذلك من قريب أو بعيد، ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الجهات الحكومية بتطبيق نظام التناوب في حضور الموظفين بحيث يكون هناك عدد أقل للموظفين المتواجدين في المصالح الحكومية تحاشيًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

بشائر بشأن لقاحات كورونا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك بوادر وبشائر بشأن لقاحات كورونا، حيث وصلت لمصر جرعات من لقاح سينوفارم الصيني، وننتظر خلال هذا الشهر تكتمل وصول نصف مليون جرعة من هذا اللقاح، مؤكدًا أنه بعد مرحلة وصول اللقاح ستبدأ مرحلة توزيعه وستتم وفق آليات تضمن الشفافية ووفق اقواعد التي تُطبق في كل دول العالم وأيضًا منظمة الصحة العالمية.

مصر ضمنت 20 مليون جرعة من

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في إعطاء اللقاح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، موضحًا أنه من الوارد أن تتعامل مصر مع شركات أخرى بخلاف الشركة الصينية، حيث دخلت مصر بالفعل في مفاوضات مع شركات أخرى، ولكن الجزء المضمون في الوقت الحالي هو أن التحالف العالمي للقاحات "جافي" ضمن 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر، موضحًا أنه قد يتم التعامل مع الشركات ولكن السعر الذي توفره جافي مُناسب ومدعوم.

وأوضح أن تحالف "جافي" يدعم الدول متوسطة الدخل وحصول مصر على 20 مليون جرعة بسعر مناسب يُعد انجاز يحسب للدولة المصرية.