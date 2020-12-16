إخلاء سبيل «سمسارة» طفلة كفر الشيخ ضحية التعذيب على يد ضابط مفصول

أمر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، بإخلاء سبيل المتهمة «س .م .م .ع»، التي لعبت دور «السمسارة» في قضية تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم، علي يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، في أثناء العمل كخادمة بمنزله في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد أحمد عادل المغازي، محامي الطفلة، أنه أخلي سبيل السمسارة المتهمة في هذه القضية، بغرامة 10 الآف جنيه، لتقدم استئناف على الغرامة، ويخلي سبيلها على ذمة القضية.

وأضاف محامي الطفلة: «رغم قرار إخلاء سبيلها، إلى أنها مازالت متهمة في هذه القضية، وستوجه لها المحكمة تهم في أثناء المحكمة، وأن نفس الأمر سيقع على الأم؛ إذ أخلي سبيلها أيضا بسبب وضعها طفلا صغيرا».

وفي أغسطس الماضي، جدد أدهم غانم، وكيل نيابة كفر الشيخ، حبس «كمال الدين. م. خ»، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية، البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني، وأكدت الطفلة اعتداء ضابط وزوجته مغربية، جنسيا عليها وتعذيبها في أثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما، وأنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها، وتشويه أماكن من جسمها، باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات حول واقعة تعذيب الطفلة، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى.

وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

كان مدير أمن كفرالشيخ اللواء خالد العزب، تلقى إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغا من المدعو «إبراهيم. ف. ع»، 47 سنة، فلاح، يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو «كمال الدين. م. خ»، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية"، 9 سنوات.