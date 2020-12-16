طارق الخولي: الوعي سبب تهافت المواطنين على انتخابات النواب

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الفارق بين الدورة السابقة والجديدة من مجلس النواب، يأتي في توقيت مجيئ البرلمان، حيث أن البرلمان المنتهي فترته، جاء في توقيت لمرحلة تأسيسية متعلقه بالخروج من ثورة 30 يونيو، ووضع دستور جديد لعام 2014.

الخولي: برلمان 2020 حزبي بامتياز

وأضاف «الخولي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أبرز الاختلافات، هو كون برلمان عام 2015، كان أغلبه من المستقلين، لكن البرلمان الجديد، يتكون من أحزاب بشكل متميز، وهو ما يعطي دلالات بأن البرلمان يعبر عن تطور حزبي، ما حدث في المجتمع المصري، ويعتبر عن تنمية سياسية وضمانه للكثيرين بوجود بنية سياسية قوية ضامنه لعدم وجود أية تيارات متطرفة، تستطيع أن تعود مرة أخرى للمشهد، أو تقفذ على أي من سلطات الدولة.

وأوضح أن وجود ذلك العدد من الأحزاب، هو تطور إيجابي بشكل كبير، كما أنه تم تجاوز النسب المخصصة للمرأة والشباب في المجلس الجديد، وفق ما نص عليه الدستور، والمسأله ليست في الأرقام وحدها، لكنها في الكفاءة أيضا للنواب تحت قبة البرلمان.

عضو مجلس النواب: الشباب والمرأة باتوا قوة كبرى بالمجلس

وأكد أن الشباب والمرأة في البرلمان كانوا قديما بأرقام قليلة وبتمثيل شرفي، ولكن بسبب تجارب الشباب، أثبتت وجود فدرة على منافسة الكبار في خبراتهم وقدراتهم، كما استطاع عدد من الكفاءات تقديم تجربة متميزة، يشهد لها الجميع بالنزاهه والقوة والحسم.

وأشار إلى أن الشباب يسعون لتقديم تجربة متميزة وحركة إيجابية بداخل البرلمان، ولتقديم رؤى حقيقية من خلالها يستطيعوا إثبات قدراتهم وإمكاناتهم، كما أن العملية الديمقراطية والسياسية، تعتمد على أداء البرلمان، والناخب دائما ما يكون على وعي أكبر وأكثر عمقا، في اختيار من يمثله.

وتابع: «ذلك الوعي سببه المرور بعدد كبير من الاستحقاقات الانتخابية وفترة تواجد الإخوان في مجلس الشعب والفترة التي حكمت فيها الجماعة أدى إلى وعي شديد جدا في الاختيار، وبعد أقل من عام ثار الشعب المصري ضد الجماعة التي كانت تقود مصر لاقتتال داخلي وفوضي عارمة، وهو ما شكل حالة من الوعي في اختيارات الشعب المصري بالانتخابات».