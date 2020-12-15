طارق الخولي: تجارب الشباب تناطح كفاءة الكبار

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021، سيكون أكثر قدرة على بناء الأمور التي تم إنجازها، والشباب والمرأة، حققوا انتصارا يتحقق لأول مرة منذ 150 عاما في الحياة النيابية المصرية.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى"، أن الشباب المنتمين إلى البرلمان، عليهم الشعور بالمسئولية الشديدة، فهم معبرين عن طموحات الفئات الخاصة بها، وترك بصمة للفئات التي يمثلونها في البرلمان.

وأوضح "الخولي"، أن الشباب كان في طليعة ثورة 30 يونيو وحركة تمرد كان مؤسسيها الشباب، لذا فهم قادرون على استكمال مهمة بناء الدولة المصرية، وتحقيق رؤية 30 يونيو، وبرلمان 2015 أثبت قدرة النواب الشباب على تقديم رؤية جديدة، بشهادات من أصحاب الخبرة في البرلمان، الذين أثنوا على سرعة استجابتهم وتعلمهم إدارة الحياة السياسية بشكل أفضل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إنه وجد كل شباب حقق مكسب في البرلمان الجديد لديه رؤية واضحة، وبرنامج يقدمه وهذا ما يميز هذا الجيل الحالي، الذي تعلم من الخبرات المرة التي عايشها قبل ثورة 30 يونيو 2013 حيث كانت تجربتهم ثرية ورأوا أشياء ربما لم تراها أجيال سابقة وهذا الجيل كبر قبل الأوان وتجربته تناطح كفاءة الكبار.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.