طارق الخولي يستعرض تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس النواب

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان اختتم اليوم، الفصل التشريعي الأول الذي دام على مدار 5 سنوات، شهدت خلالها العديد من الجلسات التي حملت العديد من التشريعات التي خرجت من حضن البرلمان، الذي كان يعد برلمان تأسيسي فيما بعد وضع دستور 2014، وكان عليه الكاهل الأكبر، فيما يتعلق بالكثير من الأمور التأسيسية منها عملية الإصلاح الاقتصادي، والقضايا التي تدعم مكانة وثوابت وقواعد الدولة.

وأضاف "الخولي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الاتفاقيات الدولية التي نوقشت اليوم، من بينها الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، للشراكة بين الدولتين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واتفاقية أخرى موقعة بين مصر وروسيا، متعلقة بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، الموقعة في سوتشي، وتعد من أهم الاتفاقيات المتعلقة بتدعيم العلاقة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن إقرار هذه الاتفاقيات، يمثل حسن الختام لبرلمان 2015، والذي وضع لبنة الأساس للبرلمان المقبل، مبديا سعادته بتشكيل البرلمان الجديد، والذي يعبر عن وعي الشعب المصري وصناعته للتعددية، والقدرة على وجود كل التيارات التي ستستطيع أن التعبر عن وجهات نظر المواطنين، وهذا البرلمان ينعقد عليه أمل في أن يكون مرآة عاكسة لإرادة المصريين.

ولفت إلى أن برلمان عام 2015 كان تأسيسي فيما يتعلق بنسب المرآة والشباب، واستطاعت تقديم تجربة متميزة للغاية تحت قبة البرلمان، آملا بأن يواصل البرلمان المقبل تقديم تلك التجربة المتميزة، لمواجهة التحديات ومكافحة البطالة وإيجاد فرص العمل وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقضايا المرآة.

وأكد أن أي متابع للشأن المحلي أو الدولي، دائما ما يشيد بما حققته مصر في سنوات قليلة ماضية، إذ ان ما تحقق أشبه بتحقيق حلم، والتحدي بوجود هذا العدد الكبير من المشروعات في وقت وجيز وكفاءة عالية.