طبيب حالات حرجة بلندن: المضاعفات الخطيرة قلت كثيرا عن موجة كورونا الأولى

قال الدكتور حاتم عبدالله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الحالات التي يتم تصنيفها على كونها حالات إيجابية تزيد، لكن الحالات الحرجة دائما تقل، حيث أن عدد الحالات التي تصاب بمضاعفات خطيرة للفيروس، قلت كثيرا عن الجائحة الأولى للفيروس.

طبيب حالات حرجة: أعراض الإصابة بكورونا كما هي دون تغيير

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأعراض الخاصة بالإصابة للفيروس كما هي بدون تغيير، ولم تختلف كثيرا عن الجائحة الأولى، ولا يوجد حتى الآن، أية دليل من شأنه إثبات وجود طفرة جينية في فيروس كورونا، ولا يوجد أي طفرة مؤثرة حتى الآن.

وأوضح أن هناك رسائل تطمينية من الأبحاث التي جرى نشرها في أغلب اللقاحات، أنه نتيجه للاستجابات والأجسام المضادة، دائما تغطي أنواع كثيرة من الفيروس بطفراتها الجينية، حيث أن عدد من المستشارين الكبار في مجال اللقاحات، أكدوا بأن اللقاحات ستغطي الطفرات الجديدة الخاصة بالفيروس.

سليمان: لقاح كورونا فرصة يجب اغتنامها

وأكد أن هناك الكثير من المواطنين ممن يرون اللقاح بفيروس كورونا هو فرصة جيدة يجب اغتنامها لتقليل عدد المصابين به حول العالم، وحاليا فهو منتظر في تلقي اللقاح الخاص بشركة فايزر، حيث بدأت الدولة بالمواطنين كبار السن والمرحلة الثانية تخص الأطباء.

وأشار إلى أن الأطباء ينتظرون الخط الأخير من لقاح أكسفورد بعد تغيير نسبة الفعالية للقاح حسب الجرعات التي تم إعطائها للمواطنين، حيث ان الفريق يقوم بنشر المراحل الأخيرة قبل نشر الأبحاث الاخيرة، وخلال أيام سيكون هناك نتيجه نهائية يعقبها إعطاء اللقاح للمواطنين.