الوزراء: فيروس كورونا ينتشر في الحضر أكثر من الريف «مش في مصر بس»

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث ذكر أن تلك المحافظات الأكثر حضرية في عموم الجمهورية، وفي كل دول العالم ينتشر فيروس كورونا في الحضر أكثر من الريف، كون طبيعة وسائل المواصلات المزدحمة في الحضر وطبيعة الحضر بشكل عام، يسهم في زيادة الإصابات بها عن الريف، موضحًا أنه تم التشديد اليوم، على الإجراءات الخاصة باستمرار غلق سرادقات العزاء، سواء كان ملحق بمسجد أو غير ملحق، ومنع إقامة سرادق العزاء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.

استمرار حملات غلق السناتر التعليمية لمنع الدروس الخصوصية

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه كان هناك قرارًا بمنع إقامة سرادق الانتخابات كونه سيكون متزاحم بالمواطنين وقد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا، وتم تطبيق الغرامات على مخالفين تلك القرارات خلال العملية الانتخابية الماضية، موضحًا أن هناك استمرار لحملات المرور على السناتر التعليمية للتأكد من غلقها لمنع الدروس الخصوصية، بعد أن كان لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا العام الماضي بغلق هذه السناتر.

الغرامة الفورية لمخالفي اجراءات كورونا ستكون أقل من 4 آلاف جنية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك لجنة معنيه ستحدد آليات تطبيق الغرامة الفورية والتحصيل الفوري على مخالفي الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، «هتقول هي المفروض المبلغ يبقى كام، الردع هنا مش فقط بقيمة الغرامة لو حُصلت غرامة اقل من 4000 بكثير بشكل فوري هيكون لها أثر بشكل كبير جدًا من تحصيلها 4000 جنية بعد 7 أو 8 أشهر من وقوع المخالفة، لأنها تشعر المواطن بالفعل أن فيه غرامات»، موضحًا أنه يتصور أن لا يكون المبلغ الذي سيحصل بشكل فوري 4000 جنية «هيكون أقل بس هيكون الأثر الأكثر لدى المواطنين».