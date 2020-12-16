أستاذ جهاز هضمي: لقاحات فيروس كورونا لا تمنع الإصابة بنسبة 100%

كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة بقصر العيني، عن أن جميع اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، لا تقي من الإصابة بالمرض بنسبة 100% حتى الآن، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل، مناشداً المواطنين بضرورة أن يتخذوها كعادة حميدة لهم، وكونها حتى الآن، الوسيلة الآمنة والفعالة لعدم الإصابة بالمرض أو انتقاله، نظراً لعدم حصول جميع المواطنين على الـ«فاكسين».

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الالتزام بارتداء الكمامات سيسهم في منع انتشار وانتقال العدوى للمرض بين المواطنين، مؤكداً أن مصر حتى الآن، لم تصل لذروة عدد المصابين المسجلين يومياً من قبل وزارة الصحة المصرية، قائلا: «أتمنى أن نتجاوز الـ3 شهور المقبلة، بسلام، خاصة فترة انخفاض درجات الحرارة وزيادة البرودة".

أشرف عمر: يجب الالتزام بارتداء الكمامة الفترة المقبلة

وناشد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، المواطنين، بضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة دائماً خارج المنزل، والتعقيم الدوري للأيدي، وكذلك عدم تناول المأكولات المكشوفة خارج المنزل، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة، والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، والاتصال بوزارة الصحة، لمعرفة كيفية التعامل مع الأعراض.