تبدأ من 150 وتصل لـ5000 جنيه.. أسعار القطط وأنواعها وتطعيماته

يرغب الكثير في تربية حيوان أليف، وهناك العديد من الأنواع مثل طيور الزينة والكلاب، لكن الكثيرون يعتبرون القط من أكثر الحيوانات مبيعًا، كونها تضيف بهجة وسعادة داخل المنزل، لذا يفضلون تربية القطط والاهتمام بها.

وبهذا الصدد، إذا كنت ترغب في اقتناء قطط، فإن جريدة "الوطن"، ترصد لك أبرز أسعار القطط في السوق، وأهم التطعيمات التي يجب أن تحصل عليها حيوانك الأليف، والأعراض التي قد تظهر عليها بعد التطعيم، وفقًا لمينا وجدي، صاحب أحد محلات بيع القطط بمنطقة السيدة عائشة.

أسعار القطط في السوق

قط برشن كاليكو حوالي 4500 جنيه مصري.

قطين بيرشن بيكي فيس أسود أصول مسجلة 1500 جنيه مصري.

قطة برشن كاليكو بيكي فيس أصول مسجلة 4500 جنيه.

قط هيمالايا زرار توب ذكور وإناث حوالي 2700 جنيه مصري.

قط ذكر هيمالايا هاف بيكي ابيض حوالي 1500 جنيه مصري.

قط ذكر هيمالايا اورنج هاف بيكي حوالي 1400 جنيه مصري.

قط هيمالايا هاف بيكي عمر 50 يوم حوالي 1200 جنيه مصري.

قط هيمالايا بيوينت بيور 6 شهور حوالي 1500 جنيه مصري.

قطط شيرازى 200 - 600 جنيه حسب اللون والعمر.

قط شيرازى بيور 400 جنيه.

قطط اسكتلندي عمر 50 يوم 1000 جنيه.

قط سيبري 3 شهور 300 جنيه.

قط سيامي عمر شهرين 150 جنيه.

قط فان ريد اصول مستوردة 5000 جنيه.

أسعار تطعيمات القطط

سعر تطعيم الرباعي للقطط 250 جنيه.

سعر تطعيم السعار للقطط 200 جنيه .

قرص الديدان ل 4 كيلو 50 جنيه.

امبول الحشرات ل 4 كيلو 50 جنية.

مواعيد تطعيمات القطط

تطعيم الرباعي للقطط و بيبدأ عند عُمر شهرين، ويتكرر بعدها بـ3 أسابيع.

تطعيم السعار للقطط عند عُمر 3-6 شهور، و بيُكرر كُل سنه.

تطعيم الديدان والحشرات للقطط.

الأعراض بعد تطعيمات القطط

بعد حصول القطط على التطعيم تظهر على الحيوان بعض الأعراض منها..

ارتفاع درجة الحرارة.

قيء.

إسهال.