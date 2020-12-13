أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر.. ارتفعت 50 قرشا

ارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلى اليوم، بمقدار نصف جنيه، مقارنة بأسعار أمس، وتستحوذ الشركات على 70% من الإنتاج، بينما يعتمد السوق على تربية الأهالي للدواجن، لذا يوجد فرق كبير في الأسعار.

ويمتلئ السوق المصري، بالعديد من السلالات الخاصة بالدواجن، وهي رءوس، الوادي للدواجن، كب، دواجن الوطنية، اربو وهبرد، القاهرة للدواجن، ولا يوجد بينهم فرق كبير في الأسعار.

ويتوقف تحديد سعر الكتكوت يوميا بناءً على معدل الطلب والحجز المسبق، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي..

متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات

وجاءت متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في عدد من الشركات والتي يتم عرضها في السوق كالآتي:

شركة الوطنية

وجاء أعلى سعر للكتاكيت البيضاء من الشركة الوطنية، حيث وصل السعر لـ 7.75 جنيه.

شركة العناني

وسجل متوسط سعر الكتكوت في شركة العناني حوالي7 جنيهات.

شركة مصر العربية

وجاء سعر الكتاكيت البيضاء في شركة مصر العربية 6.5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن

ووصل سعر الكتاكيت في شركة القاهرة للدواجن 5 جنيهات.

شركة الوادي

وسجل سعر الكتكوت في شركة الوادي حوالي 5.75 جنيه.

شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن

ووصل سعر الكتكوت الأبيض في شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 6 جنيهات.

شركة الإسكندرية للدواجن

ووصل سعر الكتكوت الأبيض في شركة الإسكندرية للدواجن 6 جنيهات.

شركة رواد النيل

وجاء أقل سعر للكتكوت الأبيض في شركة رواد النيل، حيث سجل 5 جنيهات.

العرض والطلب هما من يحددان أسعار الكتاكيت

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الكتاكيت تتحدد حسب العرض والطلب، موضحًا أن أسعار الكتاكيت البيضاء ارتفعت بمقدار 50 قرش مقارنة بأمس.

وأضاف أن أقل سعر للكتاكيت البيضاء سجل 5 جنيهات، بينما أعلى سعر وصل إلى 7 جنيهات.