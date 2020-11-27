أغلاها "روز أوبلاين" بـ600 جنيه.. أسعار طيور الزينة في الأسواق اليوم

يفضل البعض اقتناء عصافير الزينة في المنزل بين الحين والآخر كونها تمنح المنازل روحا وبهجة وتحديدًا في فصل الشتاء للتحايل على الاكتئاب الذي يسيطر على البعض، ولذلك تقدم "الوطن" لقرائها أسعار طيور الزينة في التقرير التالي.

أسعار طيور الزينة

عصافير أسترالي

وتتراوح أسعار العصفور الأسترالي ما بين 80 و100 جنيه.

عصافير روز لاتيني

ويتراوح سعر عصفور روز لاتيني ما بين 250 و270 جنيها.

عصافير البينو

ويتراوح سعر عصافير البينو ما بين 35 و45 جنيها.

عصافير فالو

ويتراوح سعر عصفور الفالو ما بين 60 و70 جنيها.

عصافير روز أوبلاين

ويتراوح سعر عصفور الروز أوبلاين ما بين 200 و600 جنيه.

عصافير اسبانجل

يتراوح سعر عصفور اسبانجل ما بين 100 و150 و200 جنيه .

عصافير فيشر

ويتراوح سعر عصافير الفيشر ما بين 300 و350 جنيها.

عصافير فالو

ويتراوح سعر عصفور الفالو ما بين 100 و170 جنيها.

عصافير زيبرا

وتتراوح أسعار عصافير الزيبرا ما بين 100 و 120 جنيها.

عصافير إنجليزي

تتراوح سعر أسعار العصفور الإنجليزي ما بين 100 و120 جنيها.

عصافير بادجي

تتراوح أسعار عصافير البادجي ما بين 120 و150 جنيها.

قفص العصافير

وتتراوح أسعار أقفاص العصافير ما بين 50 وحتى 150 جنيها وتصل بعض الأقفاص لـ 600 جنيه حسب حجم العصافير وأعدادها.

ستاند تعليق الأقفاص

ويتراوح سعر ستاند تعليق القفص ما بين 100 و150 جنيها.

بيت العصافير

وتتراوح أسعار بيت العصافير ما بين 30 و50 جنيها حسب الحجم المطلوب .