تفاصيل ضبط طالبة جامعية في العجوزة: بعرض صوري.. والساعة بـ 200 جنيه

حضرت الطالبة الجامعية من الريف إلى القاهرة، وبهرتها أضواء المدينة، فبدأت فى البحث عن حريتها، بعيدا عن تقاليد الريف الصارمة والمجتمع المغلق، وأصبح همها هو جمع المال بأي وسيلة لشراء الملابس والاكسسوارات والهواتف الحديثة، فأنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستقطاب المراهقين، فى غرف شات، وتعرض جسدها لهم مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 200 جنيه فى الساعة الواحدة.

المتابعة الأمنية التى يباشرها ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، لضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، رصدت جود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت الشرطة من تحديد مكانها، كما تم تحديد أماكن ترددها وتواجدها فى أحد شوارع منطقة العجوزة، وأذنت النيابة العامة بضبطها وإحضارها بعد تلقيها محضر تحريات حول الصفحة التى أنشأتها، وتمكنت الشرطة من القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم عبر "فيس بوك" نظير مبالغ مالية، وبتفتيشها عثرت الشرطة على هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، ومبالغ مالية.

وقالت المتهمة خلال مناقشتها إنها طالبة جامعية، وبدأت نشاطها قبل عدة أشهر، وكانت تستقطب المراهقين وتعرض لهم صورها وصورا أخرى حية لها، مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة، وأكدت أن المحادثات المضبوطة معها لعدد من الشباب الذين راسلوها بعد زيارة صفحتها التى أنشأتها على "فيس بوك" لاستقطابهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تحريز الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معها.