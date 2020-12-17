فيديو.. عبدالله رشدي يدافع عن حسين يعقوب: «اللي غيران منه يقلده»

قال الداعية عبدالله رشدي، إن الأيام القليلة الماضية، شهدت ترويج «إشاعات» عن بعض الدعاة، وهو الشيخ محمد حسين يعقوب، وقيل أنه تزوج «واحدة جديدة»، لافتا إلى أنه بعد تتبع الشائعة، تبين أنه لم يتزوج كما قيل، وعقب بقوله: «اللي غيران منه يقلده».

رشدي: الزواج الكتير مش عيب ولا حرام المهم أن تحصل الزوجة على حقها

وتابع رشدي، في فيديو بثه عبر صفحته بموقع يوتيوب بعنوان «لماذا هذه الحملة على الشيخ محمد حسين يعقوب»، قائلا: إنه «بدأت بعض الأقلام والسهام المسنونة والمأجورة تتكلم، واتعجب جدا من هذه الناس، فرضنا أن الرجل تزوج فهي حرية شخصية طالما في جانب الحلال».

رشدي: من ينكر بصمة الشيخ حسين يعقوب الجيدة والحسنة ليس عنده أمانة ولا عدل ولا ديانة

وواصل في دفاعه عن يعقوب قائلا: «تقوم واحدة مثقفة تقول ده تزوج 20 مرة، يبقى الخلل فيه، مين قالك الخلل فيه، ما جايز كل المرات التي تزوجها لم يلقى فيها السعادة، وجائز حصل مشاكل أو الطرف الآخر هو الذي يريد الانفصال، لماذا نلقى باللوم في عملية الطلاق على الرجل، في حين أنه أيام السلف، بل أيام العرب قبل الإسلام، نجد عملية الطلاق كانت عادية جدا، وكانت بعض النساء تزوجت أكثر من 10 مرات، وهذا مذكور في التاريخ».

وأشار رشدي، إلى تعرضه للهجوم، بعدما ذكر أن محمد حسين يعقوب «ما صنع شيئا، وما صنع إلا حلال، واللي غيران منه أو اللي حاقد عليه يقلده»، مضيفا أن بعض الصحف الصفراء، قالت إن عبدالله رشدي يساند محمد حسين يعقوب، نفترض إن محمد حسين يعقوب ده مش شيخ ومش رجل داعية، وله بصمة مشهود بها في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء اتفقت أو اختلفت معه في المنهج، لكن تنكر بصمته الجيدة والحسنة، تبقى رجل ليس عندك أمانة، ولا عدل ولا ديانة، المهم نفترض إنه فنان أو مغني ويمارس الشذوذ الجنسي، هل حد كان اتكلم عليه، لا، هتلاقي الأبواق تناصره وتؤيده، أصبحنا في زمن صار فيه المعروف منكرا، والمنكر معروفا بـ«حسب تعبيره»

ولفت عبدالله رشدي، إلى أن عدد الزيجات التي كانت في حياة الصحابة كثيرة، وتابع: «أحد الناس عندما جاء يسلم وكان متزوج بعشر نسوة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، فكثرة الزواج مش عيب ولا حرام ولا شيئ غلط، المهم الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويعطي كل زوجة حقوقها».