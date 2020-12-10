عبدالله رشدي يهاجم إبراهيم عيسى: هل إهانة رسول الله لا تعني لك شيئا؟

هاجم الداعية عبدالله رشدي، الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، بعد إشادة "عيسى" بخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون عن الإسلام، واعتذاره عن الرسوم المسيئة، خلال برنامجه.

كان عيسى، قال في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس" الفضائية: "خطاب ماكرون من أفضل ما يمكن أن تسمعه من زعيم غربي عن الإسلام، ولكنه تحول إلى كراهية ودعوة للمظاهرات، وهذا لأنه اتهم الإخوان عيانا بيانا، ودولا داعمة، بأنها وراء التطرف في الإسلام، وللأسف الكثير شارك الإخوان وهاجم ماكرون على أساس أنه عدو للإسلام".

من جانبه، قال رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السيد إبراهيم عيسى يمتدحُ ماكرون الذي يجعلُ الإساءةَ لرسول الله حقاً إنسانياً مقدساً لا يُمكِنُ المساس به".

وأضاف: "‏أفمثلُ هذا تجعلُ خطابه عن الإسلامِ شيئاً نموذجياً!؟ ‏أما كان حرياً بك أن ترفعَ عقيرتَك ويعلو صوتُكَ برفض هذه البربرية التي يسمونها حريةً!؟‏أم أن الإهانةَ لرسول الله لا تعني لك شيئا!؟"

عبدالله رشدي يسخر من مهرجانات السينما

وتعددت المواقف الهجومية للداعية عبدالله رشدي، حيث هاجم مؤخرًا المهرجانات الفنية، قائلًا: "أصبحت تشهد "عرض أجساد"، وتجاوزت فكرة "عرض الأزياء"، مطالبا الجهات المسئولة بالتصدي لهذا الأمر، مشيدا بتصدي الدولة خلال الآونة الأخيرة لما وصفه بـ"النماذج القبيحة".

وواصل "رشدي" في تصريحاته، قائلا: "يارب نشوف في المهرجانات نوع من الاهتمام من الجهات المسئولة بالمظهر حيث بدأت المهرجانات أن تكون مكانا لعرض الأجساد وليس لعرض الأزياء، وبخصوص الحرام والحلال نعلم أنه كما قال الله تعالى "لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"، وأن المرأة يجب أن تستر جسدها كله عدا الوجه والكفين".

وتابع: "واحدة تقولك أنا فنانة ومش محجبة طيب ياست الكل راعي الذوق العام وراعي البلد التي تعيشين فيها، وأن عندك شباب، ومش مطالب منا أن نكون في صورة تثير غرائز الآخرين وتوقظ انتباههم للأمور التي لا نريد أن تنتشر في المجتمع، فيجب أن تقدمي نفسك في المهرجان على أساس أنك عقلية تؤدي فنا ورسالة معينة مطابقة لما أمر الله ورسوله به، علشان ربنا يبارك لك في رزقك وولادك وصحتك وعشان سعيك يكون في ميزان حسانك وليس ميزان سيئاتك، حاولي تحوزي انتباه الآخرين لعقلك وليس لجسدك".