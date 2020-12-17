طبيب الغلابة الجديد: فتح عيادة دكتور مشالي عداد حسنات.. وهتفضل مفتوحة

قال الدكتور حسني قطب، طبيب الغلابة الجديد، إنه اتخذ قرار فتح عيادة الطبيب الراحل محمد المشالي، المعروف بطبيب الغلابة، لأن المواطنين في المنطقة في أمس الحاجة للعلاج بأسعار رمزية.

وأكد «قطب»، أنه استلم العيادة بعد تسليمها لصاحب العقار وقام بتجهيزها مبينا أن «مشالي»، علم من أعلام الغربية، وكان المواطنون يلجؤون إليه من أجل الحصول على علاج بسعر قليل في متناول أيديهم، لافتا إلى أنه استلم التكليف الخاص به في محافظة البحيرة وعمل في مستشفى كفر الزيات ومعهد الأورام في طنطا، ثم سجل في ماجستير الجراحة العامة وسافر إلى السعودية وعمل عدة سنوات، ثم عمل في معهد الكبد وبعدها عمل كاستشاري جراحة في مستشفى المنشاوي بمحافظة الغربية، وكان يمتلك عيادة خاصة في ميدان التحرير، ثم استقر حاليا في الغربية وله عيادة خاصة في الغربية بجانب عيادة الطبيب محمد مشالي التي يحاول من خلالها استكمال مسيرة الطبيب محمد المشالي الذي كان يعالج المرضى بأسعار رمزية.

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي»، في برنامج «الخبر اليوم»، المذاع على فضائية "ON"، أنه قام باستئجار العيادة بإيجار جديد وجددها على نفقته الخاصة، متابعا "سنرحل ويبقى العمل والعيادة ستكون رمزا للعطاء، وسأقوم بتطويرها لتكون مركزا للفقراء والمواطنين جاءوا بكثرة إليه وكانوا يدعون إليه باستمرار بعد فتح العيادة مجددا، وأثناء تجديد العيادة كان يحرض مرضى للكشف عليه لذا حاول الانتهاء منها في أسرع وقت وستكون قيمة الكشف 15 جنيها، وإمكانة علاج للمعدومين غير القادرين على الدفع مع الاتفاق مع بعض الصيدليات وبعض معامل التحاليل من أجل مساعدة الفقراء، وأنا مستعد لإجراء عمليات مجانا أو بالتخفيض، وأتمنى تعاون مراكز الأشعة معايا ونحاول حاليا الترتيب مع شركات الأدوية لأن الناس في أمس الحاجة، والعطاء شيء جميل، والفريق الذي كان يعمل في عيادة مشالي لمدة 40 سنة، مستمرون في العمل معي، وهم على قدر كبير من المسئولية، وأنا هركز في العيادة دي وحتى أي دكتور زميل عاوز يخدم يتفضل ولو أي محافظة تقدر تعمل كده الوضع هيبقى أفضل من الحالي».

وواصل: «لم أتعرف على الدكتور مشالي بصورة شخصية لأنه كان لا يوجد عنده وقت فراغ لذا لم يجد وقتا للجلوس معي، وأنا كنت أعمل بالخارج ولم يكن هناك وقت للتلاقي وتم توجيه رسالة نصية من أسرته تشكرني على ما فعلته والعداد شغال حسنات للدكتور مشالي والناس دلوقتي كأنه لسه موجود».