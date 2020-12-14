فوز "طبيب الغلابة" والمستقلين وخسارة "مستقبل وطن" بدائرتي دمياط

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فوز 4 مرشحين بدائرتي دمياط وكفر سعد بمقاعد البرلمان، وخسارة حزب "مستقبل وطن" رهانه الأخير على أيمن يوسف رخا، الذي خاض جولة الإعادة أمام النائب ضياء الدين داوود، حيث فاز الأخير باكتساح،

وضمن النتائج النهائية، فاز ضياء علي بصل، بالمقعد الثاني، بعدما نجح في إزاحة مرشح "مستقبل وطن" من السباق، وفاز الدكتور محمود نجيب مشعل، بالمقعد الأول بدائرة كفر سعد، حيث خاض التجربة لأول مرة على المقعد المستقل.

كما فاز حسن عبد الوهاب، نقيب الفلاحين ورجل الأعمال، فيما خسر النائب البرلماني أبو المعاطي مصطفى، مقعده البرلماني بعد تقدم عبد الوهاب بفارق 217 صوتا.

وأظهرت النتائج الدعم الكبير الذي حظى به الدكتور محمود مشعل، في مسقط رأسه بقرية ميت الخولى عبد الله بمركز الزرقا، والقرى المجاورة أيضا، علاوة على حصده الكثير من الأصوات بمركز كفر سعد، ليفوز "طبيب الغلابة" كما يطلق عليه أبناء دائرته بمقعد البرلمان.

كما فاز حسن عبد الوهاب، رجل الأعمال ونقيب الفلاحين بالمقعد الثاني، بعد الدعم اللامحدود من أهالي مركز كفر سعد، مسقط رأسه، ليتفوق على منافسه الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بفارق بسيط لا يتخطَ 217 صوتا ليخرج النائب من السباق على الرغم من أن أبو المعاطي كان يحتل المركز الثالث وعبد الوهاب كان يحتل المركز الرابع في الجولة الأولى.

وبمجرد إعلان النتائج، خرج الآلاف من أبناء الدائرة الثانية ليحتفلوا بنائبهم الدكتور محمود مشعل، في احتفالات دامت لساعات طويلة حاملين إياه على الأكتاف كما أشعلوا الشماريخ وأطلقت النساء والفتيات الزغاريد مرددين "الله أكبر الله أكبر".

ورغم أن الدكتور محمد الجيوشي، نال دعم أبناء مسقط رأسه مدينة الروضة وكذلك دعم كبار العائلات بمركز فارسكور الذي ينتمي إليه لكن جاءت النتائج مخيبة لآماله وآمال الكثيرين من أبناء دائرته، خاصة بعد خسارته لكثير من الأصوات بدائرة مركز الزرقا.

وحصد مقاعد البرلمان الأربعة الفردية، 4 مستقلين بينما خرجت كافة الأحزاب "مستقبل وطن - شعب جمهوري - وفد - المصريين " بدون أي مقعد إثر إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بكفر سعد في محافظة دمياط، فوز كل من محمود نجيب مشعل بـ 54819 صوتا، وحسن عبدالوهاب، رجل الأعمال ونقيب الفلاحين، بـ 49439 صوتا.

فيما خرج من السباق النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بعد حصوله على 49221 صوتا، والدكتور محمد الجيوشي، مدير مستشفى الروضة سابقا، بعد حصوله على 43153 صوتا.