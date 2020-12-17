عمرو خليل: هناك دول لا تريد التقارب بين مصر والإمارات

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه عند ذكر دولة الإمارات لا بد من ذكر العلاقة القوية بين البلدين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار مصر أمس، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم العلاقات الوطيدة بين البليدن، مشددًا على أن التعاون بين مصر والإمارات يزيد من نار دول أخرى، والصور بين الزعيمين تعبر عن مدى التعاون والتضامن في العديد من القضايا بين البلدين، مثل ما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

ملفات ناقشها الزعيمان

وأضاف «خليل»، في برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، أنه تم مناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، مثل القضية الفلسطينية، والسورية، واليمنية، والأمن في البحر الأحمر، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرا إلى أن مشاهد الحب والاحترام متبادلة بين البلدين، ومصر أنارت برج القاهرة بعلم الإمارات، ومنذ أسابيع أنير برج خليفة بعلم صندوق تحيا مصر، عندما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

دول لا تريد التقارب بين البلدين

وأكد الإعلامي أن دول أخرى وجماعات لا تريد استمرار هذا التعاون، لأن مصر والإمارات هما ركيزة مهمة في أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لها دور كبير في تقوية علاقة البلدين، لافتا إلى أن الإمارات انضمت إلى منتدى غاز شرق المتوسط، وهذا يعزز من التعاون بين مصر والإمارات,

في سياق منفصل، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في زيارته إلى مصر، الذي غادر إلى دولة الإمارات العربية قبل قليل، حيث علق السيسي على الزيارة عبر حسابه على تويتر، وقال: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وتشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».