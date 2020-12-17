فضل شاكر يرفض التعليق على أحكام المحكمة العسكرية بحبسه 22 عاما

رفض الفنان اللبناني فضل شاكر، التعليق على الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية خلال الساعات الماضية والتى وصلت لسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة.

من المتوقع أن يصدر فضل شاكر بيانا توضيحا خلال الساعات المقبلة عن رأيه فى تلك الأحكام التى صدرت فى حقه.

كانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت حكمين بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، بحق لفنان فضل شاكر، وقررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر، الذي اقترن اسمه بجماعة «أحمد الأسير» لفترة.

وقضى الحكم الأول، بسجن شاكر، لمدة 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم».

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر، سبع سنوات، بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله «مجموعة الأسير» المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

يذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق فضل شاكر، الأول في عام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة، خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر، خلال المقابلة، تؤدي إلى «تعكير صلات لبنان بدولة عربية، وإثارة النعرات، والمس بسمعة المؤسسة العسكرية».

وصدر الحكم الثاني ضد فضل شاكر، في سبتمبر 2017، ضمن قضية «أحداث عبرا»، حيث قضى بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة.