فضل شاكر يطلق "ابقى قابلني" مساء اليوم

يستعد المطرب اللبناني فضل شاكر لإطلاق أحدث أغانيه في السابعة مساء اليوم عبر قناته الخاصة على يوتيوب والتي تحمل عنوان "ابقى قابلني".

واحتفل شاكر نوفمبر الماضي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الشهير "فيس بوك"، بتحقيق أغنيته الجديدة "للحين عايش" 2 مليون مشاهدة، عقب 48 ساعة من طرحها.

وكتب فضل: "بيوم واحد 2 مليون مشاهدة على Youtube، وحلو أن نتصدر Trend بجميع الدول العربية كله بفضل محبتكم.. سنستمر".

وطرح الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان "للحين عايش" باللون الخليجي، حاملا الأحاسيس المرهفة، والمليء بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن.

وكان طرح الفنان فضل شاكر قبلها أغنية "ذهب الليل" التي غناها من قبل الفنان الراحل محمد فوزي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة هامة في المجتمع.وكان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء، والذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956."ذهب الليل" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك المطرب اللبناني فضل شاكر جمهوره في اختيار أغنيته القادمة، حيث كتب على حسابه بموقع "انستجرام"، "ياريت تساعدوني باختيار الأغنية اللي جاية.. أي لهجة حابين تسمعو مني.. لبناني، مصري، خليجي؟".