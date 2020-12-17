10 نجوم يستجيبون لدعوة «الهضبة» ويشاركون في «تحدي محسود».. فيديو

أطلق الفنان عمرو دياب مقطعًا من أحدث أغنياته «محسود»، التي طرح البرومو الخاص بها أمس، وطلب من جمهوره ومحبيه غنائها بصوتهم قائلًا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود»، وفور إطلاق هذه الدعوة، شارك عدد من المطربين والجمهور في «تحدي محسود» والذي وصل لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وغنوا الأغنية بصوتهم أبرزهم الشاعر تامر حسين وعدد من النجوم في تحدٍ لغناء مقطع من الأغنية.

الوطن ترصد لكم مشاركات النجوم في تحدي محسود كما يلي:

رامي صبري

وشارك رامي صبري في التحدي وغنى الأغنية بصوته وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، نشر فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: «الله الله الله إيه الحلاوة دي.. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت».

تامر حسين

كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي، ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن أعاد نشره قائلًا: «برافو يا تامر»

رامي جمال

وشارك الفنان رامي جمال في تحدي محسود وعلق «قبلت تحدي صديقي تامر حسين وغنيت محسود للهضبة عمرو دياب وكلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ والحان صديقي خالد عز والله عملتوا حاله حب ونجاح وروح جميله وجمعتوا الحبايب بالفن يارب يعجبكم صوتي فيها» ورد عليه الهضبة قائلًا «الله الله براڤو يارامي احسنت».

#محسود @tamerhussein @amrdiab @Turki_alalshikh @KhaledEzz__ قبلت تحدي صديقي تامر حسين وغنيت محسود للهضبة عمرو دياب وكلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ والحان صديقي خالد عز والله عملتوا حاله حب ونجاح وروح جميله وجمعتوا الحبايب بالفن يارب يعجبكم صوتي فيها pic.twitter.com/PEDMJI0gFs — Ramy Gamal (@RamyGamal) December 16, 2020

أحمد جمال

وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني محسود، ورد عليه الهضبة معلقًا: «الله يا أبو حميد أحسنت»، وعلق النجم الكبير عمرو دياب على غناء الفنان رامي صبري لمقطع من أغنيته الجديدة «محسود» وذلك بعد قبوله التحدي الذي أطلقه الشاعر تامر حسين والذي دعا فيه أصدقاءه من المطربين للمشاركة بغناء مقطع من الأغنية.

محمود الليثي

أشاد الفنان عمرو دياب بغناء المطرب الشعبي محمود الليثي، لأغنية الهضبة الجديدة "محسود"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر الليثي فيديو له وهو يغني أغنية "محسود" ونشرها دياب عبر خاصية "الاستوري".

وتعتبر المرة الأولى التي ينشر خلالها الهضبة، فيديو لمطرب شعبي عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم محسن

كما شارك المطرب كريم محسن في تحدي محسود وعلق عليه الهضبة قائلًا «يا سيدى براڤو يا كريم احسنت».

محمد محسن

وشارك المطرب محمد محسن في تحدي محسود وغنى الاغنية بصوته بدون مزيكا ورد عليه عمرو دياب قائلًا: «الله يا محسن احسنت».

ريانه وليد سعد

كما شاركت الطفلة ريانة ابنة الملحن وليد سعد في تحدي محسود وعلق الهضبة على مشاركتها قائلًا «قمر ياحبيبتي برافو».

الملحن خالد عز

كما شارك الملحن والموزع خالد عز في التحدي وعلق عليه المطرب عمرو دياب قائلًا: «الله يا خالد».

مي فاروق

وشاركت المطربة مي فاروق في التحدي ونشرت فيديو للأغنية بصوتها وعلق عليها الهضبة «براڤو يامي احسنتي».

وأغنية «محسود» من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وألحان المحلن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ويغنيها الهضبة ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ»، الذي سيطرح خلال الأيام القادمة.