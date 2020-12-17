10 نجوم يستجيبون لدعوة «الهضبة» ويشاركون في «تحدي محسود».. فيديو
منهم رامي صبري ومحمود الليثي وأحمد جمال
كتب:
أحمد حامد دياب
06:20 ص | الخميس 17 ديسمبر 2020
بوستر أغنية محسود
أطلق الفنان عمرو دياب مقطعًا من أحدث أغنياته «محسود»، التي طرح البرومو الخاص بها أمس، وطلب من جمهوره ومحبيه غنائها بصوتهم قائلًا: «غنيها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود»، وفور إطلاق هذه الدعوة، شارك عدد من المطربين والجمهور في «تحدي محسود» والذي وصل لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وغنوا الأغنية بصوتهم أبرزهم الشاعر تامر حسين وعدد من النجوم في تحدٍ لغناء مقطع من الأغنية.
#غنيها— Amr Diab (@amrdiab) December 15, 2020
عايز اسمع اصواتكم الحلوة#محسود pic.twitter.com/Cq1VyAAv5Q
الوطن ترصد لكم مشاركات النجوم في تحدي محسود كما يلي:
رامي صبري
وشارك رامي صبري في التحدي وغنى الأغنية بصوته وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، نشر فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: «الله الله الله إيه الحلاوة دي.. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت».
محسود #المنافسة_المحترمة @amrdiab @tamerhussein @Turki_alalshikh #محسود #رامي_صبري #عمرو_دياب pic.twitter.com/jAJblhAb7g— Ramy Sabry (@RamySabrry) December 16, 2020
تامر حسين
كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي، ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن أعاد نشره قائلًا: «برافو يا تامر»
وادى تحدى محسود@amrdiab @KhaledEzz__ @IdolAhmedGamal @RamyGamal @RamySabrry pic.twitter.com/WZ9Yv7PsQM— Tamer hussien (@tamerhussein) December 16, 2020
رامي جمال
وشارك الفنان رامي جمال في تحدي محسود وعلق «قبلت تحدي صديقي تامر حسين وغنيت محسود للهضبة عمرو دياب وكلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ والحان صديقي خالد عز والله عملتوا حاله حب ونجاح وروح جميله وجمعتوا الحبايب بالفن يارب يعجبكم صوتي فيها» ورد عليه الهضبة قائلًا «الله الله براڤو يارامي احسنت».
#محسود @tamerhussein @amrdiab @Turki_alalshikh @KhaledEzz__ قبلت تحدي صديقي تامر حسين وغنيت محسود للهضبة عمرو دياب وكلمات معالي المستشار تركي ال الشيخ والحان صديقي خالد عز والله عملتوا حاله حب ونجاح وروح جميله وجمعتوا الحبايب بالفن يارب يعجبكم صوتي فيها pic.twitter.com/PEDMJI0gFs— Ramy Gamal (@RamyGamal) December 16, 2020
أحمد جمال
وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني محسود، ورد عليه الهضبة معلقًا: «الله يا أبو حميد أحسنت»، وعلق النجم الكبير عمرو دياب على غناء الفنان رامي صبري لمقطع من أغنيته الجديدة «محسود» وذلك بعد قبوله التحدي الذي أطلقه الشاعر تامر حسين والذي دعا فيه أصدقاءه من المطربين للمشاركة بغناء مقطع من الأغنية.
وانا قبلت التحدي ????— Ahmed Gamal (@IdolAhmedGamal) December 16, 2020
تحدي #محسود #عمرو_دياب @Turki_alalshikh @amrdiab @tamerhussein pic.twitter.com/K9mtWzwe6z
محمود الليثي
أشاد الفنان عمرو دياب بغناء المطرب الشعبي محمود الليثي، لأغنية الهضبة الجديدة "محسود"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر الليثي فيديو له وهو يغني أغنية "محسود" ونشرها دياب عبر خاصية "الاستوري".
وتعتبر المرة الأولى التي ينشر خلالها الهضبة، فيديو لمطرب شعبي عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كريم محسن
كما شارك المطرب كريم محسن في تحدي محسود وعلق عليه الهضبة قائلًا «يا سيدى براڤو يا كريم احسنت».
#قبلنا_التحدي @tamerhussein @amrdiab @Turki_alalshikh #تحدي_محسود #غنيها pic.twitter.com/eKzuBp9xH2— Karim Mohsen (@karimmohsen) December 16, 2020
محمد محسن
وشارك المطرب محمد محسن في تحدي محسود وغنى الاغنية بصوته بدون مزيكا ورد عليه عمرو دياب قائلًا: «الله يا محسن احسنت».
وأنا قبلت تحدي @KhaledEzz__— Mohamed Mohsen (@Mohsen) December 16, 2020
تحدي #محسود ????@Turki_alalshikh@amrdiab
pic.twitter.com/bma5t5p14Q
ريانه وليد سعد
كما شاركت الطفلة ريانة ابنة الملحن وليد سعد في تحدي محسود وعلق الهضبة على مشاركتها قائلًا «قمر ياحبيبتي برافو».
ريانه وليد سعد @Turki_alalshikh @amrdiab @AymanBahgatamar @tamerhussein @KhaledEzz__ @IdolAhmedGamal @RamyGamal— Walid Saad (@walidsaadgomaa) December 16, 2020
محسود-عمرو دياب pic.twitter.com/SkqQUUjurU
الملحن خالد عز
كما شارك الملحن والموزع خالد عز في التحدي وعلق عليه المطرب عمرو دياب قائلًا: «الله يا خالد».
أنا قبلت التحدي يا @tamerhussein #محسود #عمرو_دياب #تركي_آل_شيخ #خالد_عز #عادل_حقي pic.twitter.com/GC7XSsmAlT— Khaled Ezz (@KhaledEzz__) December 16, 2020
مي فاروق
وشاركت المطربة مي فاروق في التحدي ونشرت فيديو للأغنية بصوتها وعلق عليها الهضبة «براڤو يامي احسنتي».
#تحدي_محسود #قبلنا_التحدي @amrdiab@KhaledEzz__@Adelhakki@Turki_alalshikh#غنيها pic.twitter.com/ocBKd57E1J— Mai Farouk (@MaiFarouk82) December 16, 2020
وأغنية «محسود» من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ، وألحان المحلن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ويغنيها الهضبة ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ»، الذي سيطرح خلال الأيام القادمة.