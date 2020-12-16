فيديو.. عمرو دياب يرد على رامي صبري: دي المنافسة بقت شديدة أوي

نشر الفنان عمرو دياب تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وهي عبارة عن مقطع فيديو من غناء المطرب رامي صبري لأغنية «محسود».

وعلق عمرو دياب على الفيديو قائلًا: «الله الله الله إيه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت يا رامي».

وعلى جانب آخر، كان رامي صبري نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»، وهو يغني أغنية عمرو دياب «محسود» معلقا: «وأنا قبلت التحدي محسود، تامر حسين، عمرو دياب، رامي صبري».

وبالأمس طرح الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، برومو أغنية «محسود» ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، الذي من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة عبر خدمة فودافون ميوزيك، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وفي خلال ساعات تصدر هاشتاج «محسود» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب» فور طرحه.

وكان الهضبة عمرو دياب، وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة «محسود» بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته «محسود» والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود».

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية «محسود».