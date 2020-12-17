السودان يرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده

أرسل الجيش السوداني، تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، قائلا: «نتواصل مع أديس أبابا لوقف الاعتداءات من ميليشيات وقوات إثيوبيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية صباح اليوم.

كانت مصادر عسكرية سودانية، قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، إنّ الجيش السوداني تصدى لمسلحين إثيوبيين تجاوزوا الحدود من إقليم تيجراي في إثيوبيا.

ويشهد إقليم تيجراي أزمة إنسانية حادة منذ 4 نوفمبر الماضي مع شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي حملة عسكرية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش الفيدرالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وبنهاية الشهر، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفدرالي الإثيوبي.

ومع استمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأممين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.