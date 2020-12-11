الجيش السوداني يتصدى لمسلحين إثيوبيين تجاوزوا الحدود من إقليم تيجراي

قالت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق" السعودية، اليوم، إن الجيش السوداني تصدى، لمسلحين إثيوبيين تجاوزوا الحدود من إقليم تيجراي في إثيوبيا.

ويشهد إقليم تيجراي أزمة إنسانية حادة منذ 4 نوفمبر الماضي مع شن الجيش الفدرالي الإثيوبي حملة عسكرية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش الفدرالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وبنهاية الشهر، أعلنت أديس أبابا سيطرة قواتها على الإقليم ونهاية العمليات العسكرية، فيما تعهد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، بمواصلة قواته مواجهة الجيش الفدرالي الإثيوبي.

ومع استمرار قطع معظم وسائل الاتصالات في تيجراي وعدم السماح لوسائل الإعلام والخبراء الأممين ووكالات الإغاثة بالنفاذ إلى الإقليم، يتعذّر التأكد من صحة روايات أي من الجانبين عن مستجدات وتداعيات النزاع.

من جانبها، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن أي إعادة قسرية للاجئين الإريتريين الموجودين حاليا في إثيوبيا إلى وطنهم ستكون "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوش في مؤتمر صحفي في جنيف: "هذه بالفعل تقارير مزعجة نتلقاها أيضا" في إشارة إلى تقارير عن نقل لاجئين من أديس أبابا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بالوش: "بينما لا يمكننا التكهن في الوقت الحالي، فإن أي إعادة قسرية ستكون غير مقبولة على الإطلاق".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال بوقت سابق إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن تورط عسكري إريتري في منطقة تيجراي الإثيوبية "ذات مصداقية"، على الرغم من نفي البلدين.