مقتل 4 وجرح 12 من الجيش السوداني في معارك شرسة مع مليشيات إثيوبية

قالت صحيفة "سودان تربيون"، إن أربعة عناصر من الجيش السوداني، لقوا مصرعهم، بينهم ضابط برتبة رفيعة، وجرح 12 آخرون جراء معارك شرسة مع قوة إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين ليل الثلاثاء.

وتشهد منقطة الفشقة السودانية، اشتباكات منذ أغسطس الماضي، بسبب توغل قوات من أقلية الأمهرة المدعومة من عناصر الجيش الإثيوبي، في الأراضي السودانية للزارعة.

ونقلت "سودان تربيون"، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن المعارك اندلعت بمحلية القريشة، في أعقاب نصب مليشيات تابعة لإثيوبيا أكثر من كمين للقوات السودانية.

وأضافت المصادر أن القوات السودانية، نشرت تعزيزات عسكرية مزودة بعربات دفع رباعي، وأن معارك شرسة تدور في الوقت الحالي في الفشقة. ولم يؤكد الجيش السوداني أو ينفي ما نشرته وسائل الإعلام السودانية.

وتتجدد هذه المعارك بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى إثيوبيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ناقش خلالها قضايا الحدود بين البلدين، وجرى الاتفاق على بدء المباحثات بشأنها الأسبوع المقبل، في الخرطوم.

وقال موقع "نيو بزنس" الإثيوبي، إن الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الإثيوبية، يطالب بالانسحاب الفوري للجيش السوداني المنتشر في الفشقة، التي يعتبرونها أراض إثيوبية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في حديث أمام البرلمان، أن السودان استولى على أراض متنازع عليها خلال الحرب الأهلية في إثيوبيا.