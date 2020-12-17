تفاصيل الدورة الـ13 لـ«القومي للمسرح»: 28 عرضا و9 إصدارات وتكريمات

تنطلق يوم الأحد المقبل الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وتحت عنوان «دورة الآباء»، وتحتفي الدورة بجيل رواد المسرح المصري ويقام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير 2021، بمشاركة 28 عرضًا مسرحيًا.

احتفاء بمرور 150 عامًا على المسرح المصري

وتواكب الدورة الاحتفاء بمرور 150 عامًا على المسرح المصري المعاصر، بما يتضمنه من قوالب مسرحية معاصرة ومستمرة حتى اليوم، بخلاف الأشكال الفنية الأقدم مثل: خيال الظل والأراجوز والطقوس التي كانت تمارس بداخل المعابد في الحضارة المصرية القديمة، ما يلفت إلى أنَّ مصر كانت تتمتع دائمًا بأشكال مختلفة من فنون الأداء المسرحي.

نشرة يومية ودليل و7 كتب.. أبرز إصدارات المهرجان القومي للمسرح 2020

ويصاحب المهرجان مجموعة جديدة من الإصدارات، ومنها كتاب محمود ياسين «فارس المسرح المصري» من تأليف محمد قناوي، وكتاب «صلاح السعدني.. ابن الحلم واليقظة» من تأليف أحمد خميس، وكتاب «المنتصر بالله.. ضحكة سعيدة» تأليف أحمد محمد الشريف، وكتاب «سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري»، تأليف دكتور مصطفى عبدالحميد، وكتاب «نجيب سرور.. فارس الميثولوجيا المصرية» تأليف الدكتور أشرف الصباغ، وكتاب «عباس أحمد.. راهب المسرح المصري» تأليف الدكتور أحمد عزت، إضافة إلى دليل المهرجان، وكتاب للشهادات والندوات والمحاور الفكرية.

كما يصاحب المهرجان إصدار نشرة يومية لتغطية فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا يرأس تحريرها الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني.

تكريم رواد المسرح المصري

وسيكرم المهرجان مجموعة من رواد المسرح المصري ومنهم: الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان القديرة سهير المرشدي، والفنان المنتصر بالله، والمخرج عباس أحمد، والشاعر والمسرحي الكبير نجيب سرور.

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان من الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيسًا، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان القدير محمد رياض، والفنان جرحس شكري بشاي، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.