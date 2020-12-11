الثلاثاء.. المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف تفاصيل الدورة الـ13

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل، لإعلان تفاصيل الدورة الـ13، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، متحدثا عن الجديد في الدورة الـ13، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، متحدثا عن كيفية اختيار عروض المهرجان.

كما يشارك أيضا الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان، متحدثا عن تفاصيل تكريم النجم الراحل محمود ياسين، وإعلان أسماء المكرمين بالدورة الجديدة، والناقد جرجس شكري عضو اللجنة العليا، متحدثا عن تفاصيل المحور الفكري (150 سنة مسرح)، والناقد باسم صادق، متحدثا عن اختيار عروض الجامعات والفرق المستقلة والخاصة، وعدد آخر من النجوم المسرح المصري ونقاده وأعضاء اللجان المختلفة بالمهرجان، للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة.

وتقام الدورة الـ13 في الفترة من 20 ديسمبر 2020، إلى 4 يناير 2021، والتي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان، 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، وعضوية كل من الفنان أشرف عبدالغفور، والدكتورة هدى وصف، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة هايدي عبدالخالق، و6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح مدير المهرجان، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

يستهدف المهرجان القومي للمسرح، عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.